Два района Ташкента частично остались без света и газа

По данным столичного РЭС, в некоторых локациях Бектемирского района временно приостановлено электроснабжение. Света не будет до 17:00 в махаллях «Ийк ота», «Гулбог», «Устозлар» и «Забардаст».
«Худудгаз пойтахт» проинформировала, что в некоторых точках Сергелийского района не будет природного газа. Подача топлива будет временно приостановлена с 10:00 до 17:00 по улицам Мохидил, Мохичехра, Гулзор, Эркинлик, Паризод и Кубайтепа. Отключение затронет более 900 частных домовладений и 14 оптовых потребителей.