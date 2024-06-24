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Два района Ташкента частично остались без света и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы проинформировали об отключениях электро- и газоснабжения на сегодня, 24 июня. Без ресурсов частично остались два района столицы, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным столичного РЭС, в некоторых локациях Бектемирского района временно приостановлено электроснабжение. Света не будет до 17:00 в махаллях «Ийк ота», «Гулбог», «Устозлар» и «Забардаст».

«Худудгаз пойтахт» проинформировала, что в некоторых точках Сергелийского района не будет природного газа. Подача топлива будет временно приостановлена с 10:00 до 17:00 по улицам Мохидил, Мохичехра, Гулзор, Эркинлик, Паризод и Кубайтепа. Отключение затронет более 900 частных домовладений и 14 оптовых потребителей.

ЖКХ