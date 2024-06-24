В центре Волгограда временно сузили дорогу на улице Комсомольской

Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением ремонта дороги введено временное сужение с 6 до 4 полос на проезжей части Комсомольской.
Автомобилистов призывают планировать поездки с учетом изменений, при необходимости объезжать участок через улицу Мира.
При движении со стороны Комсомольского путепровода — направо на улицу Мира, а потом на проспект Ленина через Аллею Героев.
При движении в сторону Комсомольского путепровода — по проспекту Ленина или Советской до улицы Порт-Саида, а затем на улицу Мира и на Комсомольскую.
Напомним, что дорожники повторно восстанавливают асфальт на пересечении улицы Комсомольской с проспектом Ленина. В середине июня на том же месте образовалась глубокая яма из-за коммунальной аварии.