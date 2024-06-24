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Движение транспорта в районе ул. Калараша в Хабаровске ограничат

С 27 июня по 4 июля энергетики будут проводить реконструкцию участка трубопровода.

Источник: AmurMedia

Энергетики информируют об ограничении движения в районе улицы Калараша в связи с проведением летних ремонтов на тепловых сетях Хабаровска, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей города Хабаровска о проводимых ремонтах на тепловых сетях краевой столицы и введении временных ограничений движения всех видов транспорта.

Так, в период с 27 июня по 4 июля будет произведена реконструкция участка трубопровода (ТМ-18) диаметром 700 мм на 800 мм с заменой непроходного лоткового канала. В связи с этим будет полностью ограничено сквозное движения всех видов транспортных средств по проезжей части ул. Калараша в районе дома № 3А.

График проводимых ремонтов на тепломагистралях Хабаровска согласован с администрацией города. Энергетики напоминают, что проведение ремонтных работ является обязательным условием для прохождения осенне-зимнего сезона.