Движение транспорта в районе ул. Калараша в Хабаровске ограничат

Так, в период с 27 июня по 4 июля будет произведена реконструкция участка трубопровода (ТМ-18) диаметром 700 мм на 800 мм с заменой непроходного лоткового канала. В связи с этим будет полностью ограничено сквозное движения всех видов транспортных средств по проезжей части ул. Калараша в районе дома № 3А.