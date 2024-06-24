В Ялте устранили крупную аварию на коллекторе: водоснабжение восстановлено

Ранее градоначальница сообщала, что в воскресенье, 23 июня, на коллекторе произошла авария. Из-за этого без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться.