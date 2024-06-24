В Ялте устранили крупную аварию на коллекторе: водоснабжение восстановлено

В Ялте устранили аварию на коллекторе, водоснабжение в городе восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Ранее градоначальница сообщала, что в воскресенье, 23 июня, на коллекторе произошла авария. Из-за этого без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться.
Позднее Павленко сообщила, что аварию на коллекторе оперативно удалось устранить.
«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению», — написала руководитель администрации.
Глава Ялты попросила горожан писать в комментариях адреса, по которым вода не поступила. Она добавила, что к ликвидации аварии привлекли 23 человека и 13 единиц техники.
«Сегодня берем анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно».