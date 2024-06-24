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Узбекистанцы завоевали 7 медалей на юношеском ЧА по спортивной борьбе

В Иордании прошли первые поединки чемпионата Азии по борьбе в семи весовых категориях среди юниоров.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Борцы из Узбекистана завоевали семь медалей на чемпионате Азии U17 в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.

«В первый день турнира стали известны имена победителей и призеров по греко-римской борьбе. Отрадно отметить, что нашим соотечественникам удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали», — говорится в сообщении.

Золото:

−45 кг Умиджон Каромов;

−48 кг Хусниддин Абдукаримов;

−55 кг Сардор Холмурзаев.

Серебро:

−51 кг Хожиакбар Кучкоров;

−60 кг Фаррух Йулдошев;

−110 кг Саидамир Неъматов.

Бронза:

−92 кг: Фахрикамол Комилжонов.