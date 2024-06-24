Узбекистанцы завоевали 7 медалей на юношеском ЧА по спортивной борьбе

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Борцы из Узбекистана завоевали семь медалей на чемпионате Азии U17 в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.
«В первый день турнира стали известны имена победителей и призеров по греко-римской борьбе. Отрадно отметить, что нашим соотечественникам удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали», — говорится в сообщении.
Золото:
−45 кг Умиджон Каромов;
−48 кг Хусниддин Абдукаримов;
−55 кг Сардор Холмурзаев.
Серебро:
−51 кг Хожиакбар Кучкоров;
−60 кг Фаррух Йулдошев;
−110 кг Саидамир Неъматов.
Бронза:
−92 кг: Фахрикамол Комилжонов.