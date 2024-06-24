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Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий

Россия намерена делиться опытом с Узбекистаном в разработке квантовых технологий.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 24 июн — РИА Новости. Профильные вузы и организации России намерены делиться опытом с коллегами из Узбекистана в сфере разработки квантовых технологий, сообщает торговое представительство РФ в республике в Telegram-канале.

По данным представительства, торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев встретился с делегацией Российского квантового центра, прибывшей в республику для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

«В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий», — говорится в сообщении.

Российский квантовый центр — некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий, напомнили в представительстве.

наука