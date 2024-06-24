Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке квантовых технологий

«В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий», — говорится в сообщении.