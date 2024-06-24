Завершены поиски пропавшего восьмилетнего школьника в Иркутске

Пропавшего восьмилетнего школьника удалось найти полицейским в Иркутске. Напомним, КП-Иркутск сообщала, что ребенок ушел из дома 23 июня около 17:00. По словам матери он отправился гулять, только вот домой не вернулся. О том, что мальчика нашли сообщили в ГУ МВД Иркутской области.