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Завершены поиски пропавшего восьмилетнего школьника в Иркутске

Полицейские нашли, ушедшего из дома 23 июня мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего восьмилетнего школьника удалось найти полицейским в Иркутске. Напомним, КП-Иркутск сообщала, что ребенок ушел из дома 23 июня около 17:00. По словам матери он отправился гулять, только вот домой не вернулся. О том, что мальчика нашли сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

— Ребенок был обнаружен оперативниками в микрорайоне Топкинский, — поделились в пресс-службе ведомства.

Восьмилетний мальчик отсутствовал дома почти сутки. Когда полицейские спросили, чем он занимался все это время, мальчик ответил, что просто гулял.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в День молодежи в областном центре Приангарья ограничат реализацию алкогольной продукции. Приобрести алкоголь будет нельзя с 08:00 29 июня.