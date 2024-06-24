Экологи Распадской установили оборудование для мониторинга на экополигоне

Цель проекта — отработка ускоренной технологии восстановления земель с разнообразным видовым составом растительности. Для отслеживания температурных изменений в почве на территории экополигона установлены специальные датчики. В течении года они помогут отслеживать показатели в различных грунтах. Также в ближайшее время установят современную метеостанцию для мониторинга погодных условий. По результатам исследований будут определены оптимальные соотношения видов грунтов и видовой состав растений для максимальной приживаемости и способности поглощения углекислого газа. Проводить научные работы на экополигоне планируется до 2027 года.