Экологи Распадской установили оборудование для мониторинга на экополигоне

Распадская угольная компания (РУК) приступила к новому этапу создания научно-образовательного экополигона на разрезе «Распадский». В 2023 на площади в 4 Га высажены более 6 тысяч деревьев 13 видов, среди которых — сосна, ель, липа, лиственница, осина, рябина и другие. В июне этого года экологи компании и студенты Сибирского государственного индустриального университета установили дополнительное оборудование для круглогодичного научного мониторинга за климатическими условиями роста растений.
Цель проекта — отработка ускоренной технологии восстановления земель с разнообразным видовым составом растительности. Для отслеживания температурных изменений в почве на территории экополигона установлены специальные датчики. В течении года они помогут отслеживать показатели в различных грунтах. Также в ближайшее время установят современную метеостанцию для мониторинга погодных условий. По результатам исследований будут определены оптимальные соотношения видов грунтов и видовой состав растений для максимальной приживаемости и способности поглощения углекислого газа. Проводить научные работы на экополигоне планируется до 2027 года.
Проект по созданию экополигона Распадская угольная компания реализует совместно с учеными Сибирского государственного индустриального университета, Института почвоведения и агрохимии РАН, а также Московского института стали и сплавов; при участии Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук.
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