Олег Нечаев официально стал старшим тренером СК «Ротор» в Волгограде

Известно, что Олег Нечаев родился 25 июня 1971 года. Будучи футболистом, он выступал за «Рубин», «Ладу-Град», «Амкар» и «Ладу». Кроме того, в 1993—1995 годах он провел в составе «Ротора» 62 матча и забил в общей сложности 9 голов. Олег Нечаев был удостоен звания серебряного призера чемпионата России 1993 года, был финалистом Кубка России — 1994/1995.