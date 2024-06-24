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Уровень смертности от туберкулеза в Узбекистане снизился на 87%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Уровень заболеваемости туберкулезом в Узбекистане снизился на 45%, а уровень смертности — на 87%, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Министерства здравоохранения, этот результат зафиксирован к 2023 году по сравнению с 2010 годом.

Отмечается, что этого удалось достичь за счет проделанной работы. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, а также его 14 территориальных подразделений были полностью реконструированы в соответствии с правилами инфекционного контроля.

Впервые в лабораториях установили 136 диагностических ПЦР-установок, позволяющих диагностировать заболевание в течение двух часов. Кроме того, показатели вакцинации младенцев против заболевания достигли 99,8%.

медицина