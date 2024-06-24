Уровень смертности от туберкулеза в Узбекистане снизился на 87%

Отмечается, что этого удалось достичь за счет проделанной работы. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, а также его 14 территориальных подразделений были полностью реконструированы в соответствии с правилами инфекционного контроля.