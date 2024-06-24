В Петербурге тепло. А скоро станет жарко

Погоду в регионе сегодня формирует периферия антициклона, поэтому облаков будет довольно много, и в Ленинградской области (но не в Петербурге) местами возможны кратковременные дожди. При этом температурные показатели окажутся в рамках климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».