В Петербурге тепло. А скоро станет жарко

Новая неделя в Петербурге начинается с типично июньской погоды.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 21−23 градусов.
Погоду в регионе сегодня формирует периферия антициклона, поэтому облаков будет довольно много, и в Ленинградской области (но не в Петербурге) местами возможны кратковременные дожди. При этом температурные показатели окажутся в рамках климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра погода в Петербурге будет примерно такая же, как сегодня. А в среду ожидается 25−27 градусов.