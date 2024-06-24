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В Петербурге тепло. А скоро станет жарко

В Петербурге ожидается теплая погода и облачность.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 74% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Новая неделя в Петербурге начинается с типично июньской погоды.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 21−23 градусов.

Погоду в регионе сегодня формирует периферия антициклона, поэтому облаков будет довольно много, и в Ленинградской области (но не в Петербурге) местами возможны кратковременные дожди. При этом температурные показатели окажутся в рамках климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра погода в Петербурге будет примерно такая же, как сегодня. А в среду ожидается 25−27 градусов.