Четырехполосную дорогу построят к деревне Анкудиновка

Новую автомобильную дорогу построят на месте старой к деревне Анкудиновка в Кстовском районе. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ГУАД.
Реконструировать планируют дорогу 22Н-2660 «Подъезд к деревне Анкудиновка от а/д Восточный подъезд к г. Н. Новгород». Она располагается от деревни Ржавки до ЖК «Анкудиновский парк».
Контракт на проведение работ на участке заключили 25 марта 2024 года. Его стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей.
Протяженность новой дороги составит 2,1 км. Из двухполосной построят четырехполосную магистраль, которая сможет справиться с возросшим автомобильным потоком. Разрешенная скорость на ней станет 70 км/ч.
На данный момент участок уже очистили от деревьев и кустарников, подготовили почву, разработали русло реки Старки. В процессе работы также планируется отремонтировать мосты через реки Старка и Рахма.
Работы по контракту должны завершить в сентябре 2027 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 200 тысяч кв. метров новой дорожной разметки нанесут в Нижнем Новгороде.