Новая рабочая неделя встретит воронежцев грозами и прохладой

Грозы и дожди ждут горожан на новой рабочей неделе, сообщили в воронежском Гидрометцентре.
24 июня облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер западный — 6−11 м/с. Температура днём будет варьироваться от +23° до +25°.
25 июня облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Ветер северный — 7−12 м/с. Температура ночью будет варьироваться от +13° до +15°, днём — от +21° до +23°.
26 июня ожидается облачность. Днём возможен кратковременный дождь. Порывы северо-западного ветра ночью составят 5−10 м/с, днём они усилятся до 7−12 м/с. Температура ночью составит +13°, днём — +23°.
27 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью возможен дождь. Порывы северо-западного ветра ночью составят 5−10 м/с, днём они станут ощутимее и усилятся до 7−12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +15°, днём воздух прогреется до +20°.
28 июня облачно с прояснениями. Ветер северо-западный — 5−10 м/с. Температура ночью составит +13°, днём воздух прогреется до +22°.