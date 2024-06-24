Временные велополосы появятся в 26 районах Москвы

Велоинфраструктура активно развивается. В прошлом году в Москве было доступно около 512 километров велополос и велодорожек — это на две трети больше, чем в 2020 году. Сеть велополос создается в центральной части города, где много точек притяжения и плотность перемещений больше, а также в других округах, с каждым годом захватывая новые районы. В каждом сезоне на улицах столицы появляются временные велополосы, благодаря которым можно быстрее и безопаснее строить маршруты и передвигаться по городу на велосипеде или самокате. В то же время на второстепенных и внутрирайонных улицах появляются велозоны и «медленные» улицы совмещенного движения с ограничением скорости до 30 километров в час.