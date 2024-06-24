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Из-за аварии на коллекторе в Ялте закрыли пляжи от Ореанды до Фороса

Водоснабжение к настоящему времени восстановили.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварии на коллекторе, которая произошла в воскресенье, 23 июня, в Ялте закрыли пляжи от Ореанды до Фороса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.

Как сообщалось ранее, из-за аварии без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Позднее градоначальница рассказала, что аварию на коллекторе оперативно удалось устранить. При этом вышеупомянутые пляжи пока не открыли.

«Сегодня берем анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», — отметила Павленко.

туризм и отдых