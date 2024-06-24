Из-за аварии на коллекторе в Ялте закрыли пляжи от Ореанды до Фороса

Как сообщалось ранее, из-за аварии без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Позднее градоначальница рассказала, что аварию на коллекторе оперативно удалось устранить. При этом вышеупомянутые пляжи пока не открыли.