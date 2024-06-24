МЧС предупреждает волгоградцев о надвигающемся на регион шторме

Во вторник, 25 июня, ожидается примерно такая же погода, а в ночь на 26-е и утром в среду местами пройдут сильные дожди. Ветер также будет временами усиливаться, а температура постепенно понижаться — от +23−28º, местами до +32º днем в понедельник до +10−15º в ночь со вторника на среду и +20−25º днем 26-го числа.