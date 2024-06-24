МЧС предупреждает волгоградцев о надвигающемся на регион шторме

В волгоградском главке МЧС предупреждают жителей региона о возможном шторме. Со ссылкой на Северо-Кавказское УГМС ведомстве сообщают, что на территории ожидаются дожди и грозы, а ветер будет усиливаться от 6−11 м/с ночью до 8−13 м/с днем, а при грозах его порывы местами достигнут 15−20 м/с.
Во вторник, 25 июня, ожидается примерно такая же погода, а в ночь на 26-е и утром в среду местами пройдут сильные дожди. Ветер также будет временами усиливаться, а температура постепенно понижаться — от +23−28º, местами до +32º днем в понедельник до +10−15º в ночь со вторника на среду и +20−25º днем 26-го числа.
В Волгограде также обещают кратковременные дожди и грозы, сильный ветер и понижение температуры: в понедельник днем будет +25−27º, а в среду уже только +21−23º. Ночью в среднем на 10º ниже.