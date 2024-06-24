В Казахстане намерены списать два миллиона скота

«Если по цельному молоку и кисломолочной продукции собственное производство закрывает внутреннюю потребность и покупатель видит широкий ассортимент питьевых йогуртов, сметаны, кефира и другой молочной продукции. По ряду других наименований есть сложности. Высокую долю в импорте наряду с сухим молоком занимают сливки, сливочное масло, сыры и творог. Только за последний год импорт молочной продукции в пересчете на сырое молоко вырос с 580 тыс. тонн в 2022 до 800 тыс. тонн в 2023 году», — отметил Сапаров.