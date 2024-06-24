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46-градусная жара надвигается на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 25, 26 и 27 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 74% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

Несмотря на то что в западных и северных регионах страны 25—26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах — сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики.

«Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35…+38 градусов, на юге — до очень сильной жары +40…+46 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали сильную жару в нескольких регионах Казахстана. Сообщалось, что днем 24 июня в областях Абай, Жетысу, в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.