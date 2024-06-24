46-градусная жара надвигается на Казахстан

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.
Несмотря на то что в западных и северных регионах страны
«Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35…+38 градусов, на юге — до очень сильной жары +40…+46 градусов», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали сильную жару в нескольких регионах Казахстана. Сообщалось, что днем 24 июня в областях Абай, Жетысу, в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.