В Свердловскую область придет резкое похолодание

На Свердловскую область надвигается циклон, который прервет июньскую жару. В регион придет резкое похолодание до +12 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Дожди и грозы ожидаются на большей части территории области. Наибольшее количество осадков (до 20−30 мм) ожидается в западной половине области, — рассказал синоптик.
Ожидается повышенная облачность. Она вместе с осадками приведет к понижению температуры воздуха.
Так, уже с 25 июня в Свердловской области похолодает до +16 градусов днем. В ночь с 25 на 26 число температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем потеплеет до +18. С 27 по 28 июня температура будет держаться около +20 градусов. На следующий день похолодает на градус. В последний день месяца прогнозируется +17 градусов.