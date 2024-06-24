В Свердловскую область придет резкое похолодание

Так, уже с 25 июня в Свердловской области похолодает до +16 градусов днем. В ночь с 25 на 26 число температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем потеплеет до +18. С 27 по 28 июня температура будет держаться около +20 градусов. На следующий день похолодает на градус. В последний день месяца прогнозируется +17 градусов.