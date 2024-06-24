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В Свердловскую область придет резкое похолодание

На Среднем Урале похолодает до +12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 74% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

На Свердловскую область надвигается циклон, который прервет июньскую жару. В регион придет резкое похолодание до +12 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— Дожди и грозы ожидаются на большей части территории области. Наибольшее количество осадков (до 20−30 мм) ожидается в западной половине области, — рассказал синоптик.

Ожидается повышенная облачность. Она вместе с осадками приведет к понижению температуры воздуха.

Так, уже с 25 июня в Свердловской области похолодает до +16 градусов днем. В ночь с 25 на 26 число температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем потеплеет до +18. С 27 по 28 июня температура будет держаться около +20 градусов. На следующий день похолодает на градус. В последний день месяца прогнозируется +17 градусов.