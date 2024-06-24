Из-за грозы в Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сегодня, 24 июня, в Воронежской области ожидается переменная облачность. В отдельных муниципалитетах пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Воздух прогреется до +25 градусов. Ветер западный, 6−11 м/с. Дожди будут идти вплоть до четверга включительно. И лишь в пятницу, 28 июня, можно будет оставить зонтики дома. Ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.