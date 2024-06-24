Отключение воды в Ленинском районе Иркутска продлится с 27 по 29 июня

Важная информация для жителей Ленинского района Иркутска. Отключение холодной воды пройдёт с 27 по 29 июня. Об этом irk.aif.ru сообщиил в пресс-службе администрации города.
«С 22:00 27 июня до 18:00 29 июня водоснабжение отключат в жилых домах и административных зданиях в Ново-Ленино, станции Батарейной, посёлке Вересовка, по улице Красный Путь, Почтамтская и Воинская Площадка», — пояснили в мэрии.
Холодную воду отключат в связи с ремонтными работами на сетях водопровода и канализации. Эти работы проведут для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону.
Администрация просит иркутян с пониманием отнестись к временным неудобствам. Холодную воду будут подвозить только социальным объектам. Где не будет холодного водоснабжения, можно посмотреть здесь.
Напомним, что на водохранилище возле ледокола «Ангара» в Иркутске прошёл фестиваль «Алые паруса», посвящённый выпускникам школ. Здесь можно посмотреть, как прошло мероприятие.