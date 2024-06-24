В Самарской области ожидается сильный ветер 24 июня

В Самарскую область пришла долгожданная прохлада. В понедельник, 24 июня, ожидается усиление ветра.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Порывы северо-западного ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. Чтобы избежать несчастных случаев, горожанам рекомендуют ограничить выход из зданий.
Если ветер застал вас на улице, не следует прятаться от непогоды за остановками или рядом с рекламными щитами. Шаткие конструкции могут обрушиться. Кроме того, не рекомендуют стоять возле линий электропередач и под крышами зданий.