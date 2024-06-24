Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще три озера в Ленобласти признали безопасными

Специалисты Роспотребнадзора продолжают отслеживать состояние качества воды акваторий Ленобласти.

Источник: Агентство «Москва»

Список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье, пополнился еще тремя водоемами. Теперь он выглядит так:


Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);

Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);

Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);

Приозерский район: озеро Отрадное (Плодовое), озеро Раздолинское (Сосново);

Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);

Тосненский район: карьер (Шапки), озеро Нестеровское (Шапки).

Река Вуокса в Приозерске в этот раз не прошла проверку. Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы также не прошли проверку.