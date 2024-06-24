Еще три озера в Ленобласти признали безопасными

Список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье, пополнился еще тремя водоемами. Теперь он выглядит так:
Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);
Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);
Приозерский район: озеро Отрадное (Плодовое), озеро Раздолинское (Сосново);
Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);
Тосненский район: карьер (Шапки), озеро Нестеровское (Шапки).
Река Вуокса в Приозерске в этот раз не прошла проверку. Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы также не прошли проверку.