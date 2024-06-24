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Омич заплатил 1 млн рублей за «подкрутку» газового счетчика

Мужчина потреблял газ без учета.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ленинского округа Омска вмешался в работу газового счетчика и без учета потреблял газ, сообщили в пресс-служба «Газпром межрегионгаз Омск».

Задолженность по платежам за газ с мужчины взыскали в судебном порядке.

«За нарушение согласно действующему законодательству начисления по нормативу потребления за последние три месяца с применение десятикратного коэффициента составили 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Омск».

Как отметили в ведомстве, за желание сэкономить таким способом начисляются штрафы, превышающие в десятки раз те, которые потребители оплачивали бы по квитанциям.

Напомним, как ранее писал KP.RU, НАК сообщил о завершении контртеррористической операции в Дагестане.