В Перми назвали пять пляжей, которые соответствуют всем нормам

Роспотребнадзор огласил список пляжей, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В этот перечень попали: пляжи в Усть-Качке и Чайковском, на реке Сылва в поселке Новые Ляды, пермский пляж на реке Кама и Мотовилихинский пруд.
Ожидается, что этим летом в Пермском крае будет открыто 15 официальных пляжей. Специалисты надзорного органа проводят исследования по изучению воды и почвы в местах отдыха для пермяков.
Кроме того, по результатам проверки зона рекреации в районе КамГЭС не соответствует санитарно — эпидемиологическим требованиям.
Напомним, что в прошлом году песок на всех официальных городских пляжах санврачей устроил, а вот вода оказалась пригодной только на Сылве — на пляже в Новых Лядах.