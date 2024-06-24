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В Перми назвали пять пляжей, которые соответствуют всем нормам

Зона рекреации в районе КамГЭС не в числе этой пятерки.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор огласил список пляжей, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В этот перечень попали: пляжи в Усть-Качке и Чайковском, на реке Сылва в поселке Новые Ляды, пермский пляж на реке Кама и Мотовилихинский пруд.

Ожидается, что этим летом в Пермском крае будет открыто 15 официальных пляжей. Специалисты надзорного органа проводят исследования по изучению воды и почвы в местах отдыха для пермяков.

Кроме того, по результатам проверки зона рекреации в районе КамГЭС не соответствует санитарно — эпидемиологическим требованиям.

Напомним, что в прошлом году песок на всех официальных городских пляжах санврачей устроил, а вот вода оказалась пригодной только на Сылве — на пляже в Новых Лядах.

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