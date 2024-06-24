«Есть замечания». В Прикамском крае решили вернуть вытрезвители

В Пермском крае обсуждают вопрос создания в регионе специализированных организаций для помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения. В народе их называют вытрезвителями, которые существовали в стране до 2011 года. Депутаты регионального парламента уже приняли законопроект о создании спецорганизаций в первом чтении. Сейчас его будут дорабатывать. Сайт perm.aif.ru рассказывает подробности.
Подводные камни
О том, как планируют создавать в Пермском крае институт специальных организаций, членам комитета по социальной политике на прошлой неделе рассказал заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Андрей Приходько.
Законопроект предусматривает создание на территории региона специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
«Принятие закона позволит, во-первых, сохранить модель эвакуации граждан в состоянии алкогольного опьянения из общественных мест. Оно поддержит совместную работу правоохранительных органов с социальными и медицинскими службами. Во-вторых, благодаря законопроекту мы будем контролировать социальную обстановку, это позволит поддерживать правопорядок в общественных местах», — пояснил Андрей Приходько.
Представители государственно-правового управления и управления аналитической и законотворческой деятельности аппарата краевого парламента отметили необходимость доработки законопроекта. По их мнению, нужно уточнить показатели, по которым будет приниматься решение о создании вытрезвителей, а также срок вступления закона в силу.
Представитель Контрольно-счётной палаты Пермского края Ольга Думкина также придерживается мнения о необходимости доработать законопроект, устранив неоднозначные формулировки. «В этом законопроекте есть недостатки, связанные с неоднозначным толкованием юридических норм. Контрольно-счётная палата рекомендует доработать законопроект ко второму чтению», — заявила Ольга Думкина.
Перенять опыт других регионов
Замглавы минтербеза Прикамья Андрей Приходько рассказал, что при разработке законопроекта представители министерства анализировали опыт создания вытрезвителей в других регионах России. Выступление заместителя Министра дополнила начальник отдела по координации антинаркотической деятельности минтербеза Юлия Калабина. По её словам, в 14 регионах России есть вытрезвители.
«Эти вытрезвители работают с 2000-х годов. Регионы просто переделали места в наркологических отделениях и в центрах социальной адаптации для пребывания людей в состоянии опьянения. Система выстроена следующим образом: человек в состоянии опьянения из общественного места направляется в приёмное отделение медицинской организации. Потом он проводит ночь в центре социальной адаптации», — рассказала Юлия Калабина.
Для создания специальных учреждений на территории Прикамья сотрудники министерства не только изучили опыт других регионов, но и побывали в Челябинске, где система уже работает.
«Контингент в вытрезвителях маргинальный. Медицинская помощь оказывается по согласию гражданина. Людей в опьянении доставляют в вытрезвитель, где им оказывают первичную санитарную обработку. Далее люди помещаются в общие палаты на 5−10 коек. Там они находятся до утра. Им обеспечивают водно-питьевой режим. На людей, поступающих в такие учреждения, правоохранители составляют протоколы о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили представители минтербеза.
Что дальше
Во время обсуждения члены комитета по социальной политике Заксобрания Пермского края согласились с тем, что законопроект требует доработки. По словам парламентариев, для создания эффективной системы понадобится время и основательный подход к вопросу. Для этого решили подключить к дальнейшей работе над законопроектом региональные минздрав и министерство труда и соцразвития, а также уточнить некоторые данные у краевого правительства.
Всё это планируют сделать ко второму чтению, которое пройдёт в августе при условии, что законопроект примут в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания 20 июня.
Депутаты сошлись на том, что вопрос серьёзный, а потому потребует много сил для привлечения экспертных мнений. При этом участники обсуждения пришли к выводу, что отношение к человеку в любом состоянии должно быть достойным.
Решение о принятии законопроекта в первом чтении депутаты приняли во время 32-го пленарного заседания, которое состоялось 20 июня.
Перед парламентариями выступил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Он подчеркнул, что в 2024 году только 27 из 89 субъектов РФ имеют вытрезвители. Они созданы на базе наркологических и социальных учреждений. В них человек в состоянии опьянения может провести одну ночь.
По словам министра, пик преступлений и смертей от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения пришёлся на 2014−2016 годы. Виктор Батмазов связывает это с экономическими спадами и социальной напряжённостью.
По сравнению с данными 2016 года ситуация в Прикамье улучшается.
«Почти в три раза снизилось количество правонарушений в общественных местах людьми в алкогольном опьянении и в два раза уменьшилось количество смертей от переохлаждения. В 2014 году составили 115 тысяч административных протоколов, а в 2023 году — около 40 тысяч. В 2015 году от переохлаждения погибло 319 человек, а в 2023 году — 94 человека. Доля преступлений в пьяном состоянии в 2016 году составила 46,3%, а в 2023 году — 30%», — рассказал Виктор Батмазов.
Депутаты единогласно приняли законопроект в первом чтении. Второе чтение назначено на 9 августа. К этому моменту документ доработают. В случае, если проект будет одобрен, он вступит в силу 1 января 2025 года.