«Есть замечания». В Прикамском крае решили вернуть вытрезвители

Во время обсуждения члены комитета по социальной политике Заксобрания Пермского края согласились с тем, что законопроект требует доработки. По словам парламентариев, для создания эффективной системы понадобится время и основательный подход к вопросу. Для этого решили подключить к дальнейшей работе над законопроектом региональные минздрав и министерство труда и соцразвития, а также уточнить некоторые данные у краевого правительства.