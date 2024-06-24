В городах Пермского края выпало более 100% от месячной нормы осадков

В Пермском крае ожидается период обильных осадков. На северо-западе края их процент составил 130%. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм канале «Опасные природные явления».
В Верещагино за последнюю неделю выпало 120 мм осадков — это более 130% от месячной нормы июня. Однако этим все не заканчивается, днем могут продолжиться сильные дожди.
«Очень много осадков ожидается на севере и северо-западе края (Соликамск, Березники, Чердынь) — более 50% от месячной нормы июня. Часть их уже выпала ночью» — сообщил синоптик. В столице Прикамья в течение дня сохраняется теплая погода с осадками.
В крае средняя температура воздуха за неделю ожидается ниже нормы на 3−5. Осадков будет очень много. Сильные дожди ожидаются в начале недели, а также в пятницу 28 июня.