Улицу Калараша в Хабаровске полностью перекроют на неделю

— В период с 27 июня по 4 июля будет производиться реконструкция участка трубопровода ТМ-18 диаметром 700 мм на 800 мм с заменой непроходного лоткового канала. В связи с этим будет полностью ограничено сквозное движения всех видов транспортных средств по проезжей части улицы Калараша в районе дома № 3 «А». График согласован с администрацией города, — рассказали в пресс-службе АО ДГК. Напомним, что в Хабаровске с 1 июля на 40 дней в рамках крупной кампании по ремонту тепловых сетей будет перекрыта улица Ленина. В связи с развитием города и строительством новых домов возникла необходимость в увеличении диаметра теплотрассы. Для этого необходимо также обустроить новый полупроходной бетонный канал.



В настоящее время там уже перекрыта правая полоса автомобильной дороги. Движение общественного транспорта будет скорректировано.