Переход Покровка — Жаохэ закроют с 25 июня в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 25 июня закрывается переход через реку Уссури Жаохэ — Покровка. Причиной тому стал подъем уровня воды в реке, пишет издание biang.ru. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Распоряжение Центра торгово-экономических услуг уезда Жаохэ появилось в социальных сетях. Там и говорится о закрытии переправы.
«Кроме того, 25 июня в 8:20 по пекинскому времени планируется отправка последнего парома из Жаохэ в Покровку, на котором в Россию смогут вернуться находящиеся на китайской стороне российские туристы и транспортные средства. Движение на переходе восстановится после нормализации уровня воды в Уссури», — сообщается в документе центра.
Также по соцсетям гуляет видео, где видно, что площадку у пункта пропуска Жаохэ затопило водой.