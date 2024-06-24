Переход Покровка — Жаохэ закроют с 25 июня в Хабаровском крае

«Кроме того, 25 июня в 8:20 по пекинскому времени планируется отправка последнего парома из Жаохэ в Покровку, на котором в Россию смогут вернуться находящиеся на китайской стороне российские туристы и транспортные средства. Движение на переходе восстановится после нормализации уровня воды в Уссури», — сообщается в документе центра.