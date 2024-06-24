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Переход Покровка — Жаохэ закроют с 25 июня в Хабаровском крае

Причиной стал подъем воды в Уссури.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с 25 июня закрывается переход через реку Уссури Жаохэ — Покровка. Причиной тому стал подъем уровня воды в реке, пишет издание biang.ru. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Распоряжение Центра торгово-экономических услуг уезда Жаохэ появилось в социальных сетях. Там и говорится о закрытии переправы.

«Кроме того, 25 июня в 8:20 по пекинскому времени планируется отправка последнего парома из Жаохэ в Покровку, на котором в Россию смогут вернуться находящиеся на китайской стороне российские туристы и транспортные средства. Движение на переходе восстановится после нормализации уровня воды в Уссури», — сообщается в документе центра.

Также по соцсетям гуляет видео, где видно, что площадку у пункта пропуска Жаохэ затопило водой.