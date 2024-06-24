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Побег цветущей в Сочи агавы достиг высоты двухэтажного дома

В Сочи мексиканская агава выпустила 6-метровый цветонос.

В Сочи цветет мексиканская агава. Ее побег с цветами уже достиг высоты с двухэтажный дом — более шести метров.

«Внешним видом и размером он больше похож на дерево с мелкими веточками, но на самом деле это не веточки, а бутончики, которые скоро превратятся в цветки», — рассказали в Сочинском национальном парке.

Примечательно, что цветы и плоды на агаве появляются лишь один раз, а затем растение погибает. Этот процесс является естественным для мексиканской агавы.

В нацпарке отметили, что рядом со зреющими агавами уже посажены новые побеги. Они заменят увядающие растения.

Ранее мы писали, что в Сочи спустя семь лет снова зацвел «алкогольный» 80-летний родственник агавы. Также на курорте дозревает «китайская земляника» со вкусом хвои.

флора и фауна