Побег цветущей в Сочи агавы достиг высоты двухэтажного дома

В Сочи цветет мексиканская агава. Ее побег с цветами уже достиг высоты с двухэтажный дом — более шести метров.
«Внешним видом и размером он больше похож на дерево с мелкими веточками, но на самом деле это не веточки, а бутончики, которые скоро превратятся в цветки», — рассказали в Сочинском национальном парке.
Примечательно, что цветы и плоды на агаве появляются лишь один раз, а затем растение погибает. Этот процесс является естественным для мексиканской агавы.
В нацпарке отметили, что рядом со зреющими агавами уже посажены новые побеги. Они заменят увядающие растения.
Ранее мы писали, что в Сочи спустя семь лет снова зацвел «алкогольный» 80-летний родственник агавы. Также на курорте дозревает «китайская земляника» со вкусом хвои.