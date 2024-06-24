В Омске не будут обновлять «вафельную разметку»

В Омске в этом году отказались от нанесения на перекрёстки «вафельной разметки». Ранее она была нанесена на перекрёстке улиц Масленникова и Жукова, чтобы избежать пробок.
По правилам дорожного движения, участок с «вафельной» разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. В этом году разметка нанесена не была. Редакции портала Om1.ru в городской администрации сообщили, что в этом году на неё не предусмотрено финансирование.
«Муниципальным заданием бюджетного учреждения города Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” на 2024 год финансирование работ по нанесению дорожной разметки 1.26 “вафельница” не предусмотрено», — сообщили в мэрии.
При этом в следующие годы при условии достаточного финансирования «вафельная разметка» вновь может появиться на омских дорогах.