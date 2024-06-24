В Омске не будут обновлять «вафельную разметку»

По правилам дорожного движения, участок с «вафельной» разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. В этом году разметка нанесена не была. Редакции портала Om1.ru в городской администрации сообщили, что в этом году на неё не предусмотрено финансирование.