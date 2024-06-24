На 20 часов часть жителей Владивостока останется без холодной воды

Отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке на наступившей рабочей неделе. По информации «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать из-за планового ремонта.
По информации ведомства, отключения ожидаются 26 июня. Стартуют они в 0:00 и продлятся до 20:00.
На протяжении 20 часов холодная вода будет отсутствовать у жителей домов на Алеутской 10а, 11, 13, 15, Арсеньева 2−8, 5−17, 20, 24, Бестужева 6а, 8, 13−15а, 14, 19−25, 20−28, 29−37, 32−46. Верхнепортовой, 20, Западной, 29 — ТЭЦ-1, Захарова 5, 5а, Красного Знамени, 7, 10, 1-й Морской, 6/25, 8−16 В, 9, 13, 15, 26, 28, Посьетской, 3а, 5, 6, 6а, 9−29а, 12−38, 33, Станюковича 28, 28а, Трудовом переулке, 1а, 4. Хабаровской, 3, 25а.
Напомним, что в приморской столице проходят гидравлические испытания, из-за которых с 3 по 7 июня часть жителей останется без горячей воды.