Концессию о строительстве новой школы на Майора Филиппова заключили во Владивостоке

Напомним, что крупные школы во Владивостоке в Снеговой Пади и в Надеждинском районе планировали построить по концессии, заключенной с одной крупной компанией. В апреле 2023 года была озвучена информация о «Школе будущего» в Надеждинском районе на площади почти в 60 га на 1500 мест. Концессионер, который планировал ее построить, оценивал предельный объем инвестиций в 2 миллиарда 824 миллиона 244 тысячи рублей. Однако концессионное соглашение было расторгнуто в судебном порядке по инициативе прокуратуры еще в апреле 2024 года. Надзорное ведомство обнаружило нарушения в заключении соглашений. Оказалось, что объем инвестиций концессионера составлял не более 10 тысяч рублей, в то время как объем бюджетных средств исчислялся миллиардами. Ответственный за строительство «Школы будущего» концессионер Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в начале мая по подозрению в мошенничестве.