Концессию о строительстве новой школы на Майора Филиппова заключили во Владивостоке

Администрация Владивостока определила концессионера и заключила контракт на строительство школы на улице Майора Филиппова в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ИА PrimaMedia.
Жители района длительное время сталкиваются с нехваткой школьных мест. Из-за проблемы жильцы ЖК «Изумрудный» на улице Майора Филиппова обращались с запросами в региональное правительство, требуя улучшения инфраструктуры. Новость о появлении новой школы впервые появилась еще в 2022 году.
В администрации Владивостока корр. ИА PrimaMedia сообщили, что концессионное соглашение заключено с Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края, в рамках которого сейчас идёт проектирование.
«Строительство школы планируют начать в следующем году», — сказали в мэрии.
Отметим, что накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что во Владивостоке возобновят строительство «замороженной» школы на 1100 мест в Снеговой Пади. Как выяснил корр. ИА PrimaMedia, информация не соответствует действительности. В мэрии рассказали, что договор концессии там расторгают в судебном порядке.
Напомним, что крупные школы во Владивостоке в Снеговой Пади и в Надеждинском районе планировали построить по концессии, заключенной с одной крупной компанией. В апреле 2023 года была озвучена информация о «Школе будущего» в Надеждинском районе на площади почти в 60 га на 1500 мест. Концессионер, который планировал ее построить, оценивал предельный объем инвестиций в 2 миллиарда 824 миллиона 244 тысячи рублей. Однако концессионное соглашение было расторгнуто в судебном порядке по инициативе прокуратуры еще в апреле 2024 года. Надзорное ведомство обнаружило нарушения в заключении соглашений. Оказалось, что объем инвестиций концессионера составлял не более 10 тысяч рублей, в то время как объем бюджетных средств исчислялся миллиардами. Ответственный за строительство «Школы будущего» концессионер Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в начале мая по подозрению в мошенничестве.