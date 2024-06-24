Началось строительство мегастадиона в Верхнебуреинском районе

Этот большой спортивный объект будет представлять собой подарок жителям Нового Ургала в честь пятидесятилетия БАМа, об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, площадь нового стадиона, который строится на территории железнодорожного лицея, составляет один гектар. Этот проект был признан победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2023 год.
Спортивный объект представляет собой комплекс, включающий в себя одиннадцать функциональных зон для игр в баскетбол, волейбол, футбол, а также предусмотрены беговые дорожки, площадка для сдачи норм ГТО, трибуны для зрителей и подъемник для маломобильных граждан.
Подрядчик уже начал земляные работы. Были демонтированы старые конструкции, начата отсыпка первого слоя, приступили к возведению подпорной стены для увеличения размера поля и трибун, а также для установки лестничного подъема.
Общая стоимость данного объекта составляет более семидесяти миллионов рублей.