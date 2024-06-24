Началось строительство мегастадиона в Верхнебуреинском районе

Спортивный объект представляет собой комплекс, включающий в себя одиннадцать функциональных зон для игр в баскетбол, волейбол, футбол, а также предусмотрены беговые дорожки, площадка для сдачи норм ГТО, трибуны для зрителей и подъемник для маломобильных граждан.