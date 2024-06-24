Нетрезвых водителей ловили на улицах Хабаровска

Госавтоинспекция Хабаровского края обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону доверия УМВД России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 387−387; 128 или 02, конфиденциальность гарантируется.