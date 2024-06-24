Нетрезвых водителей ловили на улицах Хабаровска

В Хабаровске Госавтоинспекторы совместно с общественниками провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
В краевой столице с 21 по 23 июня прошли массовые проверки транспортных средств, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
В мероприятиях приняли участия председатель общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Александр Хорошев, представители народной дружины.
Полицейские информируют, что усиленный контроль за соблюдением Правил дорожного движения будет проводиться на регулярной основе, как в будни, так и в выходные дни.
Госавтоинспекция Хабаровского края обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону доверия УМВД России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 387−387; 128 или 02, конфиденциальность гарантируется.