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Нетрезвых водителей ловили на улицах Хабаровска

В ходе проведённого профилактического мероприятия выявлено 9 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске Госавтоинспекторы совместно с общественниками провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

В краевой столице с 21 по 23 июня прошли массовые проверки транспортных средств, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В мероприятиях приняли участия председатель общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Александр Хорошев, представители народной дружины.

На автодороги города были направлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. В ходе проведённого профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено свыше 150 транспортных средств, выявлено более 100 административных правонарушения, из них 9 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 2 — не имеющих права управлять автомобилем.

Полицейские информируют, что усиленный контроль за соблюдением Правил дорожного движения будет проводиться на регулярной основе, как в будни, так и в выходные дни.

Госавтоинспекция Хабаровского края обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону доверия УМВД России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 387−387; 128 или 02, конфиденциальность гарантируется.

ГИБДД