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В калининградском транспорте тестируют новые способы оплаты

Проезд можно будет оплачивать через мобильные приложения или чат-бот.

В калининградском транспорте тестируют новые системы оплаты.

Как рассказали в городской администрации, в настоящее время на предприятиях группы компаний ИП Скиба и муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» проводятся пилотные проекты по изучению функциональных особенностей терминального оборудования сторонних вендоров. Так же рассматриваются варианты платы за проезд через мобильное приложение и чат-бот. «Планируется уже летом начать внедрение обновлений. Все автобусы будут дооснащены стационарными валидаторами. Эти мероприятия позволят в том числе уменьшить нагрузку на кондукторов», — рассказали в администрации.