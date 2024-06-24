В калининградском транспорте тестируют новые способы оплаты

Как рассказали в городской администрации, в настоящее время на предприятиях группы компаний ИП Скиба и муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» проводятся пилотные проекты по изучению функциональных особенностей терминального оборудования сторонних вендоров. Так же рассматриваются варианты платы за проезд через мобильное приложение и чат-бот. «Планируется уже летом начать внедрение обновлений. Все автобусы будут дооснащены стационарными валидаторами. Эти мероприятия позволят в том числе уменьшить нагрузку на кондукторов», — рассказали в администрации.