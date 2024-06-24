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Омская мэрия во второй раз хочет продать ДК имени Козицкого

В первый раз желающих купить заброшенное здание практически не нашлось.

Источник: Reuters

Департамент имущественных отношений омской мэрии объявил повторный аукцион по продаже комплекса зданий на улице Рабиновича. Желающие могут купить заброшенное здание бывшего ДК имени Козицкого и спортзал 1977 года постройки.

Первый аукцион был объявлен в мае. Тогда объекты площадью более 5,5 тысяч кв. м. оценили в 80,4 млн рублей. Еще в 20 млн рублей — земельный участок под зданиями.

На торги была подана лишь одна заявка — от соучредителя ООО «Планета-Центр» Алексея Триппеля. Но бизнесмен представил неполный пакет документов и не был допущен до аукциона.

Больше желающих вкладываться в эти объекты не нашлось. Начальная стоимость недвижимости за это время не изменилась. Объекты оценили в те же 80 с лишним миллионов.

Заявки принимают до 18 июля. Сами торги назначены на 29 число. Стоит отметить, что износ здания бывшего ДК составляет 94%.

недвижимость