Омская мэрия во второй раз хочет продать ДК имени Козицкого

Департамент имущественных отношений омской мэрии объявил повторный аукцион по продаже комплекса зданий на улице Рабиновича. Желающие могут купить заброшенное здание бывшего ДК имени Козицкого и спортзал 1977 года постройки.
Первый аукцион был объявлен в мае. Тогда объекты площадью более 5,5 тысяч кв. м. оценили в 80,4 млн рублей. Еще в 20 млн рублей — земельный участок под зданиями.
На торги была подана лишь одна заявка — от соучредителя ООО «Планета-Центр» Алексея Триппеля. Но бизнесмен представил неполный пакет документов и не был допущен до аукциона.
Больше желающих вкладываться в эти объекты не нашлось. Начальная стоимость недвижимости за это время не изменилась. Объекты оценили в те же 80 с лишним миллионов.
Заявки принимают до 18 июля. Сами торги назначены на 29 число. Стоит отметить, что износ здания бывшего ДК составляет 94%.