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В Альметьевске проверят «проблемные места» и убежища после обстрела Севастополя

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов выразил соболезнования пострадавшим и погибшим в трагедии, которая произошла накануне в Севастополе.

Слова скорби и поддержки тем, кто оказался в этот момент на городском пляже, он высказал на еженедельном утреннем совещании, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Вчера ужасная трагедия случилась на пляже Севастополя. Бесчеловечная атака. Я не знаю, как это можно назвать, если пляж атакуют дальнобойными ракетами. Это просто уму не постижимо! Тем более там отдыхают дети и, к сожалению, есть погибшие среди них».

прокомментировал градоначальник

В связи с этими трагическими событиями Нагуманов поручил городским службам, отвечающим за безопасность, оперативно выехать на проблемные места для их инспектирования. В частности, речь шла о готовности убежищ к подобным чрезвычайным ситуациям. В случае необходимости мэр поручил незамедлительно принять необходимые меры для устранения нарушений.

Он также напомнил, что в 2024 году на капитальный ремонт коммунальных сетей жилых многоквартирных домов из бюджета района выделили 17 млн рублей. В ближайшее время власти планируют разработать план действий по этим МКД, в том числе и по обновлению убежищ.

«Аварийные ситуации возникают постоянно, и многие из них будут решены только после реконструкции. Однако до завершения реконструкции мы должны тщательно следить за состоянием объектов, включая подвалы. Необходимо реагировать более оперативно, чем это происходит сейчас».

заключил Тимур Нагуманов
МЧС