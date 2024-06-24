В Альметьевске проверят «проблемные места» и убежища после обстрела Севастополя

«Вчера ужасная трагедия случилась на пляже Севастополя. Бесчеловечная атака. Я не знаю, как это можно назвать, если пляж атакуют дальнобойными ракетами. Это просто уму не постижимо! Тем более там отдыхают дети и, к сожалению, есть погибшие среди них».