В календаре Приморья появится новая памятная дата

Депутаты Законодательного собрания Приморского края выступили с законодательной инициативой установить в качестве памятной даты Приморья края 11 сентября 2023 года — День присвоения Находке почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В этот день вышел соответствующий Указ Президента РФ, сообщает ИА Nakhodka.Media.
Как напомнил зампред комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗСПК Сергей Ищенко, с ходатайством о присвоении Находке почетного звания приморские депутаты обратились к главе государства в июле прошлого года. Краевые законодатели предложили рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти тружеников города, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив на предприятиях города бесперебойное производство рыбной продукции.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Приморского края и депутатов Законодательного Собрания присвоить городу Находка почетное звание «Город трудовой доблести».
По решению комитета Законодательное Собрание рассмотрит его на своем очередном заседании 26 июня в трех чтениях.
Напомним, в Приморье установлены следующие памятные даты:
— 4 ноября 2010 года — День присвоения городу Владивостоку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»;
— 5 октября 2020 года — День присвоения селу Полтавка Октябрьского муниципального округа почетного звания Приморского края «Населенный пункт воинской доблести»;
— 2 ноября 2020 года — День присвоения городу Дальнереченску почетного звания Приморского края «Город воинской доблести»;
— 29 марта 2021 года — День присвоения поселку городского типа Краскино Хасанского муниципального округа почетного звания Приморского края «Населенный пункт воинской доблести»;
— 26 апреля 2022 года -—День присвоения селу Романовка Шкотовского муниципального округа почетного звания Приморского края «Населенный пункт воинской доблести»;
— 5 декабря 2022 года — День присвоения поселку городского типа Пограничный Пограничного муниципального округа почетного звания Приморского края «Населенный пункт воинской доблести».