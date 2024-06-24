В календаре Приморья появится новая памятная дата

Как напомнил зампред комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗСПК Сергей Ищенко, с ходатайством о присвоении Находке почетного звания приморские депутаты обратились к главе государства в июле прошлого года. Краевые законодатели предложили рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти тружеников города, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив на предприятиях города бесперебойное производство рыбной продукции.