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В Татарстане временно запретят все виды охоты из-за саммита БРИКС

С 16 по 31 октября в Татарстане введут запрет на все виды охоты в охотугодьях. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что меры примут «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС».

Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.