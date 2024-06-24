Работу екатеринбургского метро продлят во время «Уральской ночи музыки»

В этом году «Ночь музыки» пройдет 28 июня. В 2024 году на фестиваль потратят 100 млн рублей, это на 12 млн меньше, чем в прошлом году. Главным хедлайнером фестиваля в этом году станет группа Therr Maitz, солистом которой является Антон Беляев. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H он исполнит песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное». Хедлайнерами бардовской площадки Ural Music Night станут Олег Митяев, Константин Завалин и проект «Песни нашего века».