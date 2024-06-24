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Почти 150 мигрантов проверены в Выксе Нижегородской области

Почти 150 мигрантов проверены в Выксе Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в середине июня 2024 года в Выкс проведено профилактическое мероприятие для выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране.

Всего проверили законность пребывания на территории региона 147 граждан ближнего зарубежья. Установлено, что все они поставлены на миграционный учёт.

Отмечается, что такие совместные мероприятия по контролю за пребыванием иностранцев в РФ проводятся в Нижегородской области регулярно и являются частью широкой системы мониторинга за миграционной ситуацией в регионе.

Ранее сообщалось, что схема легализации 10 тыс. мигрантов пресечена в Нижнем Новгороде.