Главные новости 24 июня 2024 года

ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ: ограничения на 116 лиц и 61 фирму, запрет на реэкспорт СПГ, запрет на фин. поддержку проектов СПГ, а также запрет на импорт гелия, экспорт пластика и редкоземельных элементов, запрет на чартеры для россиян.