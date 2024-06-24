Главные новости 24 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 24 июня 2024 года.
Нападение террористов в Дагестане. Главное
В Дагестане после нападений боевиков на храмы и полицию отменен режим контртеррористической операции. Погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей, ликвидированы шестеро боевиков. Введен трехдневный траур. Среди нападавших — сыновья главы Сергокалинского района.
ЕС принял 14-й пакет санкций против России
ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ: ограничения на 116 лиц и 61 фирму, запрет на реэкспорт СПГ, запрет на фин. поддержку проектов СПГ, а также запрет на импорт гелия, экспорт пластика и редкоземельных элементов, запрет на чартеры для россиян.
Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение
Российские Сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления военного сотрудничества. Обе стороны выразили гордость за дружеские отношения.
ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия
ЕС разработал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ. Боррель отметил, что Венгрия не будет участвовать в принятии решения об их использовании.
В Абхазии возбудили дело после перестрелки на границе с Россией
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. В инциденте один человек погиб, трое пострадали. Все участники конфликта — граждане Абхазии.