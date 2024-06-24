Более 103 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Более 103 тысяч жителей Европейского союза посетили Беларусь в рамках действия безвизового режима, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
По сравнению с маем текущего года это число увеличилось на 15 тысяч.
Как информирует ГПК, с 1 января безвизом воспользовались 46,3 тысячи литовцев, 26,6 тысячи гражданина и 7,8 тысячи неграждан Латвии, а также 22,5 тысячи поляков.
Всего же с начала действия данного режима в страну приехали 904 тысячи иностранцев: из Литвы — 541,557 тысячи, Латвии — 211,4 тысячи (граждан) и 63,9 тысячи (неграждан), 87 тысяч — из Польши.
В Беларусь по безвизу.
По данным Госпогранкомитета, в прошлом году белорусскую границу пересекли в безвизовом порядке более 415,6 тысячи граждан сопредельных государств Евросоюза.
Жителей Латвии за прошлый год въехало в Беларусь около 126 тысяч, а граждан Польши — более 42,7 тысячи. Помимо этого, более 76,7 тысячи украинцев въехали в Беларусь.
Безвизовый режим для граждан этих трех государств белорусские власти ввели еще в 2022 году. Затем он продлевался, а в декабре 2023-го было принято решение продлить безвизовый въезд на весь 2024 год.