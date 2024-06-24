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В Хабаровске 19 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

Ожидаются результаты экзаменов по биологии, истории, иностранному языку.

Источник: Freepik

В Хабаровске 19 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Двое из них набрали 100 баллов сразу по двум экзаменам. Еще 9 выпускников набрали высший балл по русскому языку, 5 — по химии, 3 — по математике профильного уровня, 1 — по обществознанию.

«Сейчас мы ждем результаты по биологии, истории, иностранному языку. Надеемся, что стобальников в городе будет больше», — рассказал начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Алексей Соболев.

образование