Погода приготовила омичам очень неприятный сюрприз на июль

После жары в Омскую область придёт резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, погода начнёт менятся с 1 июля. В первый день второго летнего месяца ожидается +20… +22, а уже в следующий вторник, 2 июля, температура опустится до +13.
В течение всей следующей недели воздух будет прогреваться до +18… +21 градуса. Вместе с этим новый месяц начнётся с дождей и гроз. Осадки ожидаются 1, 2, 5, 6 и 7 июля.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области сегодня днём, 24 июня, ожидается +30…+35 градусов жары. Днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные, грозы и град. Даже ночью температура воздуха будет опускаться лишь до +15…+20 градусов.
Такая погода сохранится до середины рабочей недели. Согласно прогнозу, омичей ожидает продолжение ливней с грозами, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и 30-градусная жара. Даже ночью температура воздуха будет опускаться лишь до +15…+20 градусов.