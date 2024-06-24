Раскрыты детали проекта линии трамвая в районе ул. Россинского в Краснодаре

По предварительным данным, прокладка новой трамвайной линии на территории микрорайона Россинского в Краснодаре будет стоить около 8 млрд рублей. Средства на строительство выделят застройщики при участии администрации города. Об этом рассказал директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РБК Краснодар» (18+).