Раскрыты детали проекта линии трамвая в районе ул. Россинского в Краснодаре

По предварительным данным, прокладка новой трамвайной линии на территории микрорайона Россинского в Краснодаре будет стоить около 8 млрд рублей. Средства на строительство выделят застройщики при участии администрации города. Об этом рассказал директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РБК Краснодар» (18+).
Директор строительной компании объяснил, что разработка проекта новой трамвайной ветки уже стартовала. Подрядчик, который займется проектированием, назначен. Экспертиза документации намечена на 2025 год. К строительству ветки в микрорайоне Россинского предполагается приступить в 2026 году.
— Ориентировочная стоимость проведения строительно-монтажных работ составит порядка 8 млрд рублей, — уточнил Шадрин.
Пока производилась только предварительная оценка пассажиропотока на новой трамвайной линии, количество транспорта, который будет обеспечивать сообщение между микрорайоном Россинского и другими районами Краснодара, также не определялось.