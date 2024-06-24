Туристы из Новосибирска бояться ехать в Дагестан и Крым после терактов

«То, что там сейчас произошло, еще раз показывает, что есть риски, угрозы. И туристы, конечно, реагируют. У тех, кто планировал поездку, есть опасения. Люди думают, стоит ли ехать. Но закрытия этого направления, массовых отказов от путевок, думаю, все-таки не будет. Российскому туристу свойственен некоторый фатализм и надежда на авось», — рассказала порталу директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.