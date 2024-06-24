Туристы из Новосибирска бояться ехать в Дагестан и Крым после терактов

23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале произошла серия терактов: группа вооруженных людей подожгли православные храмы, синагогу и пост ДПС. В ходе перестрелок погибли 16 сотрудников полиции, есть жертвы и среди гражданских.
В тот же день ВСУ пустили американские ракеты по Севастополю — подрыв осколочной боевой части одной из ракет в воздухе привёл к жертвам. В настоящее время известно о 5 погибших и более 120 пострадавших.
О ситуации в сфере туристических перелётов из столицы Сибири после терактов рассказал «BFM-Новосибирск». В последние два года полёты в Махачкалу стали весьма популярным — летом ежедневно выполняются 3−4 рейса.
«То, что там сейчас произошло, еще раз показывает, что есть риски, угрозы. И туристы, конечно, реагируют. У тех, кто планировал поездку, есть опасения. Люди думают, стоит ли ехать. Но закрытия этого направления, массовых отказов от путевок, думаю, все-таки не будет. Российскому туристу свойственен некоторый фатализм и надежда на авось», — рассказала порталу директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.
Временное сокращение числа туристов ожидается в Крым и Севастополь. В целом, новосибирские турфирмы считают регион не самым любимым у сибиряков: долго и дорого ехать. При этом и здесь не прогнозируется полное закрытие направления.