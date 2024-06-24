Дзержинск прощается с тремя воинами СВО

Во вторник 25 июня в городе Дзержинске Нижегородской области пройдет прощание с двумя бойцами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции, сообщает в своем телеграм-канале блогер Алексей Алексеев.
По его информации, в траурном зале на улице Октябрьской с 9:00 до 11:00 родные и близкие простятся с 48-летним Александром Шашолкой, погибшем 14 июня.
Там же с 11:00 до 13:00 пройдет церемония прощания с 55-летним Андреем Федосеевым, который погиб 4 июня.
Дата похорон еще одного дзержинца — 41-летнего Сергея Васянькина — пока неизвестна.
Агентство «Время Н» выражает соболезнования потерявшим близких людей.