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Дзержинск прощается с тремя воинами СВО

Двоих похоронят во вторник, 25 июня, дата погребения третьего пока неизвестна.

Во вторник 25 июня в городе Дзержинске Нижегородской области пройдет прощание с двумя бойцами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции, сообщает в своем телеграм-канале блогер Алексей Алексеев.

По его информации, в траурном зале на улице Октябрьской с 9:00 до 11:00 родные и близкие простятся с 48-летним Александром Шашолкой, погибшем 14 июня.

Там же с 11:00 до 13:00 пройдет церемония прощания с 55-летним Андреем Федосеевым, который погиб 4 июня.

Дата похорон еще одного дзержинца — 41-летнего Сергея Васянькина — пока неизвестна.

Агентство «Время Н» выражает соболезнования потерявшим близких людей.