В Пермском крае на этой неделе обещают похолодание, много дождей и паводки

«Сегодня, 24 июня, самый теплый день. Завтра будет довольно серьезное похолодание — до +12 градусов. Потепление до +20 градусов придет лишь в четверг», — пояснил Шихов.
По его словам осадки выпадут уже на увлажненную почву, в связи с этим могут быть дождевые паводки.
«В конце недели из-за тех дождей, которые были в пятницу, вероятность паводка высокая. Но мы не может сказать, где именно, потому что пока не понятно, как будут распределяться дожди в пространстве», — добавил Шихов, уточнив, что в Верещагино уже выпало 120 мм осадков, а это более 130% от месячной нормы.
Кроме того, в конце недели также ожидается похолодание. В целом на западе региона будет холоднее, а на востоке края температура будет выше благодаря поступлению тепла с Западной Сибири вдоль Урала.
Особенность погоды на этой неделе также заключается в том, что прогнозируется мало солнца. По количеству солнечных часов погода будет на уровне минимальных значений для июня.
Напомним, после первой декады июня на большей части Пермского края установилась 30-градусная жара. Резкое потепление началось с 12 июня. При этом на севере региона в течение нескольких дней были грозы, сильные дожди, шквалистый ветер и град.