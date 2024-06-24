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В Пермском крае на этой неделе обещают похолодание, много дождей и паводки

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 24 июня, ФедералПресс. На этой неделе в Прикамье синоптики прогнозируют прохладную и пасмурную погоду, а также продолжение обильных осадков. Средняя температура воздуха за неделю будет ниже нормы на 3−5˚С. Сильные дожди ожидаются в начале недели и в пятницу, 28 июня. Об этом «ФедералПресс» рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 750 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

«Сегодня, 24 июня, самый теплый день. Завтра будет довольно серьезное похолодание — до +12 градусов. Потепление до +20 градусов придет лишь в четверг», — пояснил Шихов.

По его словам осадки выпадут уже на увлажненную почву, в связи с этим могут быть дождевые паводки.

«В конце недели из-за тех дождей, которые были в пятницу, вероятность паводка высокая. Но мы не может сказать, где именно, потому что пока не понятно, как будут распределяться дожди в пространстве», — добавил Шихов, уточнив, что в Верещагино уже выпало 120 мм осадков, а это более 130% от месячной нормы.

Кроме того, в конце недели также ожидается похолодание. В целом на западе региона будет холоднее, а на востоке края температура будет выше благодаря поступлению тепла с Западной Сибири вдоль Урала.

Особенность погоды на этой неделе также заключается в том, что прогнозируется мало солнца. По количеству солнечных часов погода будет на уровне минимальных значений для июня.

Напомним, после первой декады июня на большей части Пермского края установилась 30-градусная жара. Резкое потепление началось с 12 июня. При этом на севере региона в течение нескольких дней были грозы, сильные дожди, шквалистый ветер и град.