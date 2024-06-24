В Пермском крае на этой неделе обещают похолодание, много дождей и паводки

«В конце недели из-за тех дождей, которые были в пятницу, вероятность паводка высокая. Но мы не может сказать, где именно, потому что пока не понятно, как будут распределяться дожди в пространстве», — добавил Шихов, уточнив, что в Верещагино уже выпало 120 мм осадков, а это более 130% от месячной нормы.